Yılmaz, esnafın mağdur edilmemesini ve bölgenin halk plajı olarak kalmasını isterken, açıklamalar yerel siyaset kulislerinde diyalog tartışmalarını alevlendirdi. Son günlerde İncekum Plajı’nın kaldırılacağı iddiaları üzerine gündeme gelen tartışmalara Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz da dahil oldu. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik’e çağrıda bulunan Yılmaz, plajda yıllardır büfe işleten esnafın ekmeğiyle oynanmaması gerektiğine dikkat çekti. Başkan Yılmaz açıklamasında, mevcut işletmelerin yıkılması gündemdeyse öncelikle bu emektar esnafın mağduriyetinin önlenmesi gerektiğini belirtti. Alanya sahillerindeki diğer noktalarda olduğu gibi gerekli revizyon ve düzenlemelerin yapılarak, işletmelerin zabıta denetimi altında faaliyetlerini sürdürmesinin sağlanabileceğini savundu.

KONAKLI'DAN MANAVGAT'A KADAR ÜCRETSİZ HALK PLAJI İHTİYACI

Asıl meselenin yalnızca büfeler olmadığını vurgulayan Yılmaz, Konaklı’dan Manavgat sınırına kadar bölge halkının ücretsiz ve rahat bir şekilde denize girebileceği yeterli halk plajı bulunmadığına dikkat çekti. Mevcut işletmelerin kaldırılması durumunda, Alanya Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Batı bölgesinde yaşayan vatandaşların kuma, güneşe ve denize ücretsiz erişebileceği gerçek bir halk plajı modelinin hayata geçirilmesini talep eden Yılmaz, bunun en güzel örneklerinin Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin halk plajlarında görüldüğünü belirtti. CHP’li belediyecilik anlayışında sahillerin halkın ortak kullanımına açık kamusal alanlar olduğunu hatırlattı.

"İNCEKUM HALKINDIR, HALKIN OLARAK KALMALIDIR!"

Alanya’nın huzur ve refahı için yola çıkan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in esnafın ve vatandaşın sesine kulak vereceğine inandıklarını belirten Gürkan Yılmaz, açıklamasını şu kararlı vurguyla tamamladı: "Bizim talebimiz nettir: İncekum Halk Plajı, halkın plajı olarak kalmalıdır. Yıllardır burada ekmeğini kazanan esnafımız korunmalı, vatandaşlarımızın denize ücretsiz erişimi güvence altına alınmalı ve bölge halkının nefes alabileceği bu alan halkın kullanımından çıkarılmamalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak; esnafımızın da vatandaşımızın da yanında olmaya, kamu yararını ve halkın hakkını savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. İncekum halkındır, halkın olarak kalmalıdır!"

BAŞKAN ÖZÇELİK'E ÇAĞRI VE PARTİ İÇİ DİYALOG TARTIŞMALARI

Alanya Belediyesi'nden bu çağrıya gelecek yanıt merakla beklenirken, son dönemde Antalya bölgesindeki bazı belediye başkanlarının istifa ederek Yeni Parti'ye katılması dikkat çekiyor. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in ise CHP'den istifa etmediği bilinirken, İlçe Başkanı Gürkan Yılmaz’ın bu kritik çağrıyı doğrudan basın duyurusuyla yapması kamuoyunda yankı uyandırdı.

Bu durum, Başkan Özçelik ile CHP İlçe Yönetimi arasında doğrudan bir diyalog kurulamadığı yönündeki iddiaları ve tartışmaları beraberinde getirdi. Alanya kamuoyu, Başkan Özçelik ile Gürkan Yılmaz arasında yüz yüze bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmediğini merakla takip ediyor. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi