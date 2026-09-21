ALANYA’DA turizm sezonunun sonuna yaklaşılırken, otellerin kapanış takvimi de netleşmeye başladı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan, kentte turizm sezonunun son yıllarda sonbahar aylarına doğru uzadığını belirterek, tesislerin faaliyet sürelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özcan’ın verdiği bilgilere göre, Alanya’da 12 ay açık kalacak otellerin oranı yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Kentteki tesislerin yaklaşık yüzde 80’i ise kasım ayı ortalarında sezonu tamamlayarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR

Yaz sezonunun geç başlayıp sonbahar aylarına doğru uzaması, otellerin faaliyet sürelerine de yansıyor. Mevsimlerde yaşanan değişimle birlikte tesislerin kapanış tarihleri sonbahara doğru kayarken, işletmeler de sezon planlamalarını bu doğrultuda yapıyor.

12 AY AÇIK OTEL ORANI YÜZDE 11

Cem Özcan, Alanya turizminin sürdürülebilirliği açısından sezonun uzamasının ve tesislerin değişen mevsim koşullarına uyum sağlamasının önem taşıdığını ifade etti. Özcan, otellerin büyük bölümünün kasım ayı ortalarında kapanarak yeni sezon hazırlıklarına geçeceğini, 12 ay açık işletmecilik modelinin ise kentteki tesislerin sınırlı bir bölümünde uygulandığını kaydetti.

12 AY TURİZM HEDEFİNE MESAFE VAR

Alanya’nın uzun yıllardır gündeminde olan 12 ay turizm hedefi açısından mevcut tablo ise dikkat çekiyor. Kentte otellerin yalnızca yüzde 11’inin yıl boyunca açık kalması, tesislerin büyük bölümünün turizm faaliyetlerini sezonla sınırlı tuttuğunu ortaya koyuyor. Yaklaşık yüzde 80’lik kesimin kasım ayı ortalarında kapanarak yeni sezon hazırlıklarına geçmesi, Alanya’nın turizmi yılın tamamına yayma hedefi açısından mevcut durumun hâlâ sınırlı olduğunu gösteriyor.