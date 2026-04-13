GÜNCEL Sanat dergisi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen, Alanyalı Halk Ozanı Kaygusuz Abdal adına açılan şiir ve öykü yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Tören, saat 13.30’da Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu’nda yapıldı. Baygenç Yayıncılık bünyesinde faaliyet gösteren ve “kültür, sanat ve edebiyat alanında dünyanın 52 ülkesine ulaşan” dergi tarafından düzenlenen yarışmaya bu yıl 603 şiir ve 310 öykü katıldı. Seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren eser sahiplerine ödülleri takdim edildi. Ödüllerin yöresel değerler ve simgeler adıyla verildiği yarışmada öykü dalında İbrahim Aktaş “Otoparkçı” adlı eseriyle Akdeniz Ödülü’nü kazanırken, Gülseren Delibaş “Yürüyen Rüzgâr” ile Güzel Alanya Ödülü’nün sahibi oldu. Zühtü Ulukapı “Büyük Beyaz Araba” adlı öyküsüyle Kızılkule Ödülü’nü alırken, Emin Doğan “Reyhan Kokusu” ile Seçici Kurul Ödülü’ne layık görüldü. “Sevda A. Baştımar” ise “Zamanını Susturdukları” adlı eseriyle Güncel Sanat Ödülü’nü kazandı. Şiir dalında ise Ali Cem Akbulut “Madenci” adlı şiiriyle Kaygusuz Abdal Ödülü’nü alırken, Rabia Yılmazkaya “Pera’nın Kalbi” adlı şiiriyle Güncel Sanat Ödülü’nün sahibi oldu. (Şerife ÇOBAN)

