SURVİVOR şampiyonluğu ile adını geniş kitlelere duyuran Atakan Arslan, nam-ı diğer Avatar Atakan, geçtiğimiz günlerde Alanya'da görüntülendi. 2016 yılında Survivor Türkiye şampiyonu olan başarılı isim, tatil için tercih ettiği Alanya'da keyifli anlar yaşadı. Day One Beach Resort'te konaklayan Avatar Atakan, akşam saatlerinde ise Origin Restaurant'ta yemek yedi. Ünlü ismi burada, Lions Academy’nin sahibi Mehmet Aslan ve kardeşi Mert Aslan yalnız bırakmadı. Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmada, Atakan Arslan'ın oldukça neşeli olduğu gözlemlendi. Tatil için geldiği Alanya'da dostlarıyla bir araya gelen Avatar Atakan'ın keyifli anları dikkat çekti. Cemali AYDINOĞLU

