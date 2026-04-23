Alanya'da sanat dolu bir etkinlik daha kapılarını açtı. Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, genç ressam Cansen Kaya'nın kişisel resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Kızılkule yanındaki Sarnıç'ta düzenlenen sergi, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü

ALANYA'NIN simge noktalarından biri olan Kızılkule çevresindeki tarihi Sarnıç'ta açılan sergide, genç sanatçının hayal dünyasını yansıtan birbirinden özel eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Üç gün boyunca açık kalacak sergi, hem yerli hem de yabancı sanatseverleri ağırlıyor. Genç yaşına rağmen önemli bir başarıya imza atan Cansen Kaya, Polonya'da düzenlenen uluslararası bir resim yarışmasında Alanya'yı temsil ederek derece elde etti. Bu başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Kaya, sanat yolculuğunda emin adımlarla ilerlediğini bir kez daha kanıtladı. Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, genç yeteneklerin her zaman yanında olduklarını vurgularken, Cansen Kaya'yı elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Alanya Belediyesi de yaptığı paylaşımda, genç sanatçının azmi ve yeteneğinin gurur verici olduğunu belirterek, gelecekte daha büyük başarılara imza atacağına inandıklarını ifade etti. Sanatseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen sergi, Alanya'da kültür ve sanat hayatına renk katmaya devam ediyor. Cemali AYDINOĞLU