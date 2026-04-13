Alanya Belediyesi, 24. Uluslararası Alanya Kültür Sanat Turizm Festivali kapsamında dünyaca ünlü müzisyen Goran Bregovic’in ilçede sahne alacağını duyurdu. 24 Mayıs’ta gerçekleşecek konser için şehirde heyecan şimdiden yükseldi.

FESTİVALDE DÜNYA YILDIZI SAHNEDE

Belediyeden yapılan açıklamada, Balkan müziğinin efsane isimlerinden Bregovic’in festival programının en dikkat çeken etkinliklerinden biri olacağı vurgulandı. Sanatçının sahnesiyle birlikte festivalin uluslararası kimliğinin daha da güçleneceği ifade edildi.

BALKAN EZGİLERİ ALANYA’YI SARACAK

Yüksek tempolu performanslarıyla tanınan Bregovic’in konserinde, Balkan ezgilerinin Alanya’da yankılanması bekleniyor. Açıklamada, konser gecesinin hem yerli hem yabancı misafirler için unutulmaz bir deneyim sunacağına dikkat çekildi.

TURİZME VE ŞEHİR EKONOMİSİNE KATKI

Büyük çaplı etkinliklerin özellikle yaz sezonu öncesinde Alanya turizmine önemli katkı sağladığı biliniyor. Uluslararası sanatçıların sahne alması, kentin tanıtım gücünü artırırken otel, restoran ve esnaf hareketliliğine de doğrudan yansıyor.

ALANYA HALKINA DAVET

Alanya Belediyesi, hem ilçe sakinlerini hem de kente gelen ziyaretçileri 24 Mayıs’taki konsere davet etti. Festival kapsamında düzenlenecek bu özel gecede, müzik dolu bir atmosferin yaşanacağı belirtildi.