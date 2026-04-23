Alanya Belediyesi Resim Sergisi, bu kez sanatın derinlikli bir yorumuna ev sahipliği yaptı. Elgar Khalafi, geleneksel hat sanatını modern tekniklerle harmanladığı eserleriyle sanatseverlerin karşısına çıktı. Sergide yer alan çalışmalar, yalnızca estetik açıdan değil, içerdiği edebi ve kültürel katmanlarla da dikkat çekti.

GELENEKSEL SANATA MODERN YORUM

Khalafi’nin eserlerinde ilk bakışta göze çarpan unsur, hat sanatının klasik çizgilerinin çağdaş bir anlatımla yeniden yorumlanması. Sanatçı, geleneksel disipline sadık kalırken, kompozisyonlarında modern renk geçişleri ve özgün teknikler kullanarak farklı bir anlatım dili oluşturuyor.

Bu yaklaşım, özellikle genç sanat izleyicisinin ilgisini çekerken, klasik sanatla modern sanat arasında bir köprü kurulmasını sağlıyor.

KADİM DİLLERLE ANLAM DERİNLİĞİ

Eserlerde kullanılan Arapça, Osmanlıca ve Farsça metinler, sadece görsel bir unsur olarak değil, aynı zamanda anlam taşıyan bir bütünün parçası olarak öne çıkıyor. Her tablo, içinde barındırdığı şiirsel ifadeler ve hikmetli sözlerle izleyiciye farklı bir okuma deneyimi sunuyor.

Sanatçı, bu dilleri kullanarak geçmişin kültürel mirasını günümüze taşırken, izleyiciyi yalnızca bakmaya değil, aynı zamanda düşünmeye ve hissetmeye davet ediyor.

SULUBOYA İLE ÖNE ÇIKAN LİMAN TABLOSU

Serginin dikkat çeken eserlerinden biri de liman manzarası oldu. Suluboya tekniğiyle hazırlanan bu çalışma, mavinin farklı tonlarını ustalıkla yansıtarak Alanya’nın kıyı estetiğini sanatla buluşturdu.

Bu eser, sanatçının sadece hat sanatında değil, aynı zamanda resimsel anlatımda da güçlü bir teknik altyapıya sahip olduğunu ortaya koydu.

SANATTA OKUMA VE HİSSETME DENEYİMİ

Elgar Khalafi, eserlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Resimlerimdeki her çizgi, asırlık bir mısranın ya da derin bir düşüncenin görsel yansımasıdır” sözleriyle yaklaşımını özetliyor.

Bu bakış açısı, sergiyi klasik bir resim etkinliğinin ötesine taşıyarak, izleyiciye çok katmanlı bir deneyim sunuyor. Ziyaretçiler, tabloları incelerken hem estetik bir haz yaşıyor hem de metinlerin taşıdığı anlam dünyasına dahil oluyor.

ALANYA’DA SANAT TURİZMİNE KATKI

Alanya’da düzenlenen bu tür sergiler, kentin sadece deniz ve güneş turizmiyle değil, kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkmasına katkı sağlıyor. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken sergi, Alanya’nın sanatsal kimliğini güçlendiren önemli adımlar arasında değerlendiriliyor.

Khalafi’nin sergisi, hem sanatseverler hem de kente gelen turistler için farklı bir deneyim sunarken, Alanya’nın kültürel çeşitliliğini de görünür kılıyor.