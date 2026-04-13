Alanya’da çocuklar ve aileleri yakından ilgilendiren önemli etkinliklerden biri için geri sayım başladı. Alanya Belediyesi, bu yıl 8’incisi düzenlenecek Uluslararası Alanya Çocuk Festivali’nin hazırlıklarının sürdüğünü ve festival coşkusunun kente yayılmaya başladığını duyurdu.

RENKLİ ETKİNLİKLER HAZIRLANIYOR

Belediye tarafından yapılan açıklamada, festival programının çocuklara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu olacağı belirtildi. Gün boyu sürecek etkinliklerde hem çocukların hem de ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir atmosfer hedefleniyor.

Alanya’da özellikle bahar aylarında artan etkinlik takvimi, kentte yaşayanlar kadar turizm sezonu öncesi gelen ziyaretçiler için de alternatif sosyal alanlar oluşturuyor.

SEFO KONSERİ FESTİVALE DAMGA VURACAK

Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Sefo konseri olacak. Rap müziğin gençler arasında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan isminin sahne alacağı konserin, festival atmosferini daha da hareketlendirmesi bekleniyor.

Konser programının özellikle genç katılımcılar açısından festivale ilgiyi artıracağı değerlendirilirken, etkinliğin Alanya’da sosyal yaşamı canlandırması da öngörülüyor.

ALANYA HALKINA VE MİSAFİRLERE DAVET

Alanya Belediyesi, yaptığı çağrıda tüm vatandaşları ve kente gelen misafirleri festivale davet etti. Festivalin, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.