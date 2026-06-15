İstanbul Güngören'e bağlı Merkez Mahallesi Özyurt Sokak'ta saat 16.00 sıralarında, kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkımı süren 5 katlı bir apartman aniden çöktü. Meydana gelen olay sonucunda yıkılan yapının bitişiğinde yer alan iki binanın kolonlarında hasar oluştuğu bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, zarar gören binalardaki daireler ve giriş katlarında bulunan iş yerleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Boşaltılan iki binanın da halihazırda kentsel dönüşüm programına dahil edildiği ve yaklaşık 1 ay sonra yıkım işlemlerinin başlamasının planlandığı aktarıldı.

BİTİŞİK NİZAM BİNALARDA YIKIM RİSKİ NEDİR?

Kentsel dönüşüm süreçlerinde bitişik nizam yapıların yıkımı sırasında çevre binaların taşıyıcı sistemleri anlık yük değişimlerine ve sarsıntılara maruz kalabiliyor. Mevcut yapı stoklarında kolon ve kiriş mukavemetinin düşük olması, yan binalardaki planlı yıkımlarda dahi fiziksel hasar riskini ortaya çıkarıyor.

GÖRGÜ TANIKLARI OLAY ANINI ANLATTI

Zarar gören binalardan birinde iş yeri bulunan İbrahim Şen, olay anında deprem benzeri büyük bir sarsıntı hissettiğini belirtti. Dışarı çıktığında yoğun bir toz bulutuyla karşılaştığını aktaran Şen, yan dükkanın duvarının tamamen yıkıldığını ve yetkililerin binaya girişleri yasakladığını ifade etti.

Dairesinde hasar oluşan bina sakini Bahattin Kuş ise yıkım işleminin belediye denetiminde ve normal güvenlik önlemleri alınarak başlatıldığını söyledi. Kuş, yıkılan binanın yapısal mukavemetinin zayıf olması sebebiyle sürecin kontrolsüz bir çökmeye dönüştüğünü ve bu durumun sağ ile soldaki binalara zarar verdiğini dile getirdi.