Korkuteli ilçesinin Büyükköy ve Akyar mahallelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik yeni hibe destekleri hayata geçirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgedeki çiftçilerin maliyetlerini düşürmek amacıyla 4 ton kapasiteli süt soğutma tankı ile yem ezme makinesi teslimatı gerçekleştirildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yetkililerinden Veteriner Hekim Fatih Alkan, sağlanan ekipmanların et ve süt üretiminde verim artışı sağlayacağını bildirdi. Alkan, sütlerin uygun koşullarda muhafaza edilmesiyle üreticilerin litre başına yaklaşık 2,5 TL daha yüksek kazanç elde edeceğini aktardı.

SÜTÜN LİTRE FİYATINA DOĞRUDAN ETKİ

Büyükköy Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Küçük, günlük ortalama 9 bin 700 kilogram süt topladıklarını ifade etti. Soğutulmadan satılan sütün litre fiyatının 24-25 TL bandında kaldığını belirten Küçük, aylık 250 ile 300 ton arasında gerçekleşen üretimde yeni tanklar sayesinde ciddi bir ek gelir yaratılacağını vurguladı.

YENİ EKİPMANLAR ÜRETİMİ NASIL DESTEKLİYOR?

Kırsal bölgelerde tarımsal altyapının yenilenmesi, ürün kayıplarını önlerken pazar rekabet gücünü doğrudan artırıyor. Akyar Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Osman Serik, eski makinelerin yetersiz kaldığını ve yeni yem ezme makinesinin kooperatife kayıtlı 70 üyeye hizmet vereceğini duyurdu. Çevre mahallelerden gelecek taleplerle birlikte toplamda 120 üreticinin bu sistemden faydalanması öngörülüyor.

Antalya genelinde hayata geçirilen bu tür tarımsal hibe programları, Alanya ve diğer ilçelerdeki üretici kooperatifleri tarafından da olası yansımaları bakımından yakından takip ediliyor. Kırsal kalkınma hamlelerinin ilerleyen dönemde de sürdürülmesi hedefleniyor.