KEPEZ'DE ŞÜPHELENDİREN SESSİZLİK

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgilere göre yalnız yaşayan İbrahim Ay'dan iki gündür haber alamayan komşuları, alışkanlıklarının değişmesi üzerine durumdan şüphelendi.

HER GÜN GAZETE ALIYORDU

İbrahim Ay'ın her gün gazete almak için markete gittiğini bilen mahalle sakinleri, iki gündür dışarı çıkmadığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

EKİPLER EVDE HAREKETSİZ HALDE BULDU

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, İbrahim Ay'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOPSİYLE ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından İbrahim Ay'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm nedeninin adli tıp incelemesinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.