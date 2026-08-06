Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir ısıtma ve soğutma firması, sözleşmeyle teslim ettiği kombinin tahsilatını yapamadı. Şüphelinin aynı yöntemle bölgedeki diğer işletmeleri de hedef aldığı öne sürüldü.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, iş yeri sahibi Serhat Denoğlu, kendilerini telefonla arayan bir müşteriyle anlaşmaya vardı. Ayın 3'ünde ödeme yapacağı vaadiyle sözleşme imzalayan şüpheliye cihaz teslim edildi. Ancak ödeme günü geldiğinde şahıs çeşitli bahaneler üreterek iletişimi kopardı ve sözleşmede belirtilen adreste de bulunamadı.

ESNAF WHATSAPP GRUPLARINDA UYARILDI

Ürünü teslim almaya tır şoförü olduklarını belirten iki kişinin geldiğini ifade eden Denoğlu, meslektaşlarıyla yaptığı görüşmelerde aynı şahsın 7-8 farklı firmadan daha kombi talep ettiğini öğrendi. Bölge esnafı, olası mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla sosyal medya ve iletişim grupları üzerinden şüphelinin yöntemini paylaşarak birbirlerini uyardı.

SERİ NUMARASI TAKİBİ NASIL İŞLİYOR?

Teslim edilen 47 bin 500 liralık kombinin seri numarası, üretici firmanın genel merkezine bildirildi. Sektördeki bu güvenlik uygulaması sayesinde, ödemesi yapılmayan cihazlar montaj için yetkili servis talep edildiğinde sistemde şüpheli işlem olarak görülebiliyor. Cihazın herhangi bir adreste kurulum için aktif edilmesi durumunda emniyet birimleriyle koordineli yasal işlem başlatılması planlanıyor.