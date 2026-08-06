Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grubunda yer alan üç belediye meclis üyesi partisinden istifa etti. Edinilen bilgilere göre, Mümtaz Köse, Mustafa Düzenli ve Gülen Ercan'ın ayrılığı sonrası ilçe siyasetinde hareketli günler yaşanıyor. İstifaların ardından gözler, meclisteki diğer isimlerin alacağı kararlara çevrildi.

Parti kulislerinden aktarılan bilgilere göre, önümüzdeki günlerde beş meclis üyesinin daha CHP'den ayrılması bekleniyor. Ercan Akbulut, Ramazan Diremler, Orhan Aykaç, Belgizar Burcu ve Ali Aybar'ın istifa sürecini tamamladıktan sonra Yeni Parti saflarına katılacağı öne sürüldü. Antalya siyasetindeki bu gelişmelerin, bölgedeki siyasi dengeleri yeniden şekillendirebileceği değerlendiriliyor.

AİLE BAĞLARI DİKKAT ÇEKİYOR MU?

İstifa edeceği konuşulan isimlerden Ramazan Diremler ve Orhan Aykaç'ın aile üyelerinin Yeni Parti teşkilatlarında aktif görev alması öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Ramazan Diremler'in eşi Safiye Diremler'in Yeni Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı, Orhan Aykaç'ın eşi Pınar Özdemir Aykaç'ın ise İl Başkan Yardımcısı olduğu biliniyor. Bu durumun, meclis üyelerinin olası siyasi tercihlerinde etkili olabileceği kulislerde konuşuluyor.

YENİ PARTİ CEPHESİ NE DİYOR?

Daha önce 27 Temmuz'da yönetimiyle birlikte CHP'den istifa edip Yeni Parti İl Başkanlığı'na yürüyen Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran, meclis üyelerinin durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Kapılarının herkese açık olduğunu belirten Kıran, istifa konusunda kimseyi zorlamadıklarını aktardı. Süreci kimseyi zorda bırakmadan yöneteceklerini ifade eden Kıran, "Genel Başkanımız Özgür Özel de bu konuda açıklama yapmıştı" şeklinde konuştu.