Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, Güneydoğu Asya florasında yer alan striknin ağacı, doğadaki en tehlikeli bitki türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ağacın elmayı andıran meyvelerinin içindeki çekirdekler, doğrudan merkezi sinir sistemini hedef alan ölümcül bir toksin barındırıyor.

Çekirdeklerde yaklaşık yüzde 1,5 oranında bulunan striknin maddesi, vücuda girdiğinde kasların gevşeme komutunu bloke ediyor. Hafif seğirmelerle başlayan süreç, tüm vücut kaslarının aynı anda şiddetle kasılmasına ve solunum sisteminin işlevini yitirmesine yol açıyor.

BİLİNÇ AÇIKKEN GELEN FELÇ

Bu zehirlenme sürecinin en çarpıcı tıbbi detayı, kurbanın bilincinin son ana kadar açık kalması olarak belirtiliyor. Toksin, beyindeki sinirleri aşırı uyararak acı algısını en üst düzeye çıkarıyor ve kişi tüm felç ile kasılma evresini hissediyor.

KABUKTAKİ BRUCİN TEHLİKESİ NEDİR?

Ağacın zehirli yapısı yalnızca meyve çekirdekleriyle sınırlı kalmıyor. Gövde kabuğunda yer alan brucin adlı madde de tüketildiğinde akut böbrek yetmezliği, şiddetli nöbetler ve kas spazmlarına zemin hazırlıyor.

Etkilerinin bu denli keskin ve dramatik olması, striknin toksinini popüler kültürün ve polisiye edebiyatının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiş durumda. Agatha Christie'nin ilk romanından Stephen King'in gerilim dolu eserlerine ve Alfred Hitchcock sinemasına kadar pek çok yapım, bu kimyasalın yarattığı ölümcül mekanizmayı kurgularında işliyor.