Alanya Kalesi açıklarında denize açılan tur teknesi, tatilciler için hareketli bir doğa olayına sahne oldu. Bölgede tekneyle gezintiye çıkan turistler, aniden su yüzeyinde beliren yunuslarla karşılaştı.

Tekneyle aynı hızda ilerleyerek adeta yarışmaya başlayan yunuslar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Dakikalarca teknenin hemen yanı başından ayrılmayan deniz canlıları, su altındaki uyumlu hareketleriyle dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

Bu renkli anlara tanıklık eden turistler, yunusların tekneye eşlik ettiği anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Edinilen bilgiye göre, yunusların insanlara ve deniz araçlarına olan bu dostane yaklaşımı bölgedeki turistik gezilerin cazibesini daha da artırıyor.

AKDENİZ'İN DOĞAL ZENGİNLİĞİ

Alanya ve çevresindeki Akdeniz suları, barındırdığı zengin deniz ekosistemi sayesinde sık sık yunus sürülerinin geçiş güzergahında yer alıyor. Deniz biyologlarının genel değerlendirmelerine göre, temiz sular ve yeterli besin zinciri yunusların kıyılara kadar yaklaşmasına olanak tanıyor. Bu tür doğal karşılaşmalar, Alanya'nın deniz turizmi potansiyeline de olumlu bir yansıma sağlıyor.