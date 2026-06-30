Yurt dışında yaşayan ve bulundukları ülkede zorunlu askerlik hizmetini tamamlayan Türk vatandaşlarının, Türkiye'de yeniden askerlik yapma zorunluluğu kaldırılıyor. Mevcut yasalar gereği Türkiye'ye girişlerinde asker kaçağı olarak işlem gören gurbetçiler için hazırlanan yeni yasal düzenleme ile çifte askerlik mağduriyetinin tamamen çözülmesi hedefleniyor.

AK Parti kurmaylarının aktardığına göre, uzun yıllardır gurbetçilerin en büyük sorunlarından biri olan bu durumu ortadan kaldırmayı amaçlayan düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin faydalanması öngörülüyor.

HANGİ ÜLKELERİ KAPSAYACAK?

Yapılacak yasal değişiklikle birlikte, muafiyet kapsamına alınacak ülkeleri belirleme yetkisi doğrudan Milli Savunma Bakanlığına bırakılacak. Bakanlık, vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki zorunlu askerlik sistemlerini ve ikili anlaşmaları değerlendirerek muafiyet uygulanacak bölgeleri netleştirecek.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKIŞLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK Mİ?

Mevcut uygulamada, yaşadığı ülkede askerlik yapmasına rağmen Türkiye'de yoklama kaçağı veya bakaya durumuna düşen binlerce kişi, memleketlerine geldiklerinde adli yaptırımlarla karşılaşıyordu. Yetkililerin bildirdiğine göre, sırf bu işlemlerden kaçınmak ve ülkeye giriş yapabilmek amacıyla Türk vatandaşlığından çıkmayı tercih edenlerin sayısında artış yaşanıyordu. Yeni düzenleme, gurbetçilerin anavatanlarıyla olan hukuki ve duygusal bağlarını korumayı amaçlıyor.

DÜZENLEME NASIL UYGULANACAK?

Düzenlemenin yasalaşması halinde, yurt dışında askerlik hizmetini tamamladığını resmi olarak belgeleyen vatandaşların, sınır kapılarında veya havalimanlarında yaşadıkları alıkonulma ve idari para cezası gibi sorunlar son bulacak. Yetkililer, bu adımın hem vatandaşların Türkiye'ye gelişlerinin önündeki engelleri kaldıracağını hem de yurt dışındaki Türk nüfusunu resmi sistem içinde tutmaya büyük ölçüde yardımcı olacağını vurguluyor.