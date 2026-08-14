Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demir yolu ağındaki son gelişmelere ve gelecek hedeflerine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. DHA'nın aktardığı verilere göre, mevcut durumda 11 olan hızlı trenle doğrudan bağlantılı il sayısı, devam eden projelerin tamamlanmasıyla 2028 yılına kadar 27'ye ulaşacak.

Türkiye'nin hızlı tren işletmeciliğinde küresel ölçekte elde ettiği konuma değinen Bakan Uraloğlu, Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci sırada yer aldıklarını bildirdi. Bugüne kadar sıfırdan 2 bin 251 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattı inşa edilirken, bu hatlar üzerinden toplam 114 milyon yolcu taşındı.

ALTYAPIDA HANGİ GÜNCELLEMELER YAPILDI?

Sadece yeni hatların inşasıyla sınırlı kalınmadığını belirten Uraloğlu, devralınan mevcut demir yolu ağının da kapsamlı bir modernizasyondan geçtiğini açıkladı. Bu kapsamda Türkiye'nin toplam demir yolu ağı 10 bin 948 kilometreden 13 bin 919 kilometreye çıkarıldı. Mevcut hatların yüzde 61'i sinyalli hale getirilirken, yarısından fazlasının elektrifikasyon işlemleri tamamlanarak altyapı dünya standartlarına uyumlu hale getirildi.

YENİ EKLENECEK GÜZERGAHLAR NELER?

Genişleyen ulaşım ağının Türkiye genelindeki seyahat alışkanlıklarını ve ticari lojistiği doğrudan etkilemesi bekleniyor. Halihazırda yapımı süren Ankara-İzmir, Halkalı-Kapıkule, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatları, 2028 hedeflerinin temelini oluşturuyor.

Bakan Uraloğlu, demir yollarının Türkiye'nin ulaşım sisteminde yeniden en güçlü parçalardan biri haline geldiğini vurgulayarak, yatırımların planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.