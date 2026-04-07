Gündeşlioğlu'nun ziyaretinin en önemli nedeni, Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadeleyi yerinde takip etmek oldu. Futbola olan ilgisiyle bilinen Gündeşlioğlu, kritik karşılaşmayı tribünden izleyerek bordo-mavili takıma destek verdi. Yoğun ilgi gören derbi atmosferinde heyecan dolu anlar yaşandı. Öte yandan Gündeşlioğlu, Trabzon ziyareti kapsamında geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Karadeniz müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın Maçka'daki mezarını da ziyaret etti. Sanatçıya duyduğu saygıyı bu anlamlı ziyaretle gösteren Gündeşlioğlu'nun bu davranışı takdir topladı. Memleket hasretini gideren ve hem spor hem de duygusal anlar yaşayan Taylan Gündeşlioğlu, hafta sonunu dolu dolu geçirdi. Cemali AYDINOĞLU
Gündeşlioğlu’ndan “Kuzeyin Oğlu”na anlamlı ziyaret
ALANYA'NIN tanınmış iş insanlarından, Colombia Coffee sahibi Taylan Gündeşlioğlu, hafta sonunda memleketi Trabzon'a gitti.
