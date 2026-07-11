Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Hareketi" kapsamındaki Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, 1 Temmuz 2026 itibarıyla tüm Türkiye ile birlikte Alanya ve Antalya genelinde devreye alındı. Uygulama sayesinde vatandaşlar, tükettikleri içecek ambalajlarını geri dönüşüm otomatlarına atarak dönüştürülen her bir şişe için 1 TL geri ödeme alabiliyor.

Plastik pet, alüminyum ve cam şişeleri kapsayan sistem, çevre kirliliğini önlemeyi ve geri dönüşüm oranlarını artırmayı hedefliyor. Antalya genelinde Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Aksu gibi merkez ilçelerin yanı sıra Kaş, Kumluca, Demre ve Elmalı'da da iade makineleri vatandaşların kullanımına sunuldu.

ALANYA VE ÇEVRE İLÇELERDEKİ İADE NOKTALARI NEREDE?

Bölgede vatandaşlar için hem bireysel market otomatları hem de toplu iade merkezleri belirlendi. Alanya'da Cikcilli Mahallesi Hacıbaba Caddesi'ndeki A101 (No:35/0) ve Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı'ndaki CarrefourSA (No:219/1) mağazalarında depozito iade makineleri hizmet veriyor. Yüksek miktarda ambalaj teslimatı yapacak site yönetimleri veya işletmeler için ise Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi'nde (No:12/1) bir toplu iade merkezi konumlandırıldı.

Manavgat Sanayi Mahallesi, Serik Eminceler Mahallesi ve Kemer Arslanbucak Mahallesi gibi noktalarda da toplu iade merkezleri faaliyete geçti. Bireysel kullanıcılar ise bulundukları ilçelerdeki zincir marketlerde yer alan otomatları kullanabiliyor.

MAKİNELERİN ŞİŞELERİ KABUL ETMESİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Bakanlık açıklamasına göre, sistemden 1 TL'lik iade bedelinin sorunsuz alınabilmesi için ambalajların belirli fiziksel standartları koruması gerekiyor. Şişelerin kesinlikle ezilmemiş olması, üzerindeki barkodun makine tarafından okunabilir durumda bulunması ve ambalajda resmi depozito logosunun yer alması şart koşuluyor. Ambalajın makine tarafından tanınmasının ardından iade işlemi anında tamamlanıyor.

Alanya ve çevre ilçelerde otel, restoran ve plaj işletmelerinin yaz aylarındaki yoğunluğu göz önüne alındığında, DOA sisteminin bölgedeki atık yönetimini ciddi oranda rahatlatması öngörülüyor. Önümüzdeki süreçte iade noktalarının Antalya genelinde daha da yaygınlaştırılması bekleniyor.