Türkiye'de her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu nedenle kamu kurumları başta olmak üzere birçok kuruluş hizmetlerine bir gün ara verecek. Bankacılık işlemi yapmak isteyenler ve resmi kurumlarda işi olan vatandaşlar ise hangi kurumların açık olacağını merak ediyor.

Bankalar açık mı?

15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle kamu ve özel bankaların şubeleri kapalı olacak. Şubelerden işlem yapılamayacak.

Ancak vatandaşlar;

ATM'ler,

Mobil bankacılık,

İnternet bankacılığı

üzerinden birçok işlemini gerçekleştirebilecek.

EFT işlemleri ise resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününde hesaba geçebilecek. Aynı banka içerisindeki havale işlemleri ise bankaların uygulamalarına göre anlık olarak yapılabilecek.

Noterler hizmet verecek mi?

15 Temmuz'da noterler de resmi tatil kapsamında kapalı olacak.

Ancak acil işlemler için nöbetçi noter uygulaması bulunan illerde belirlenen noterler hizmet vermeye devam edecek.

Hastaneler çalışıyor mu?

Resmi tatilde devlet hastanelerindeki poliklinikler hizmet vermeyecek.

Buna karşın;

Acil servisler,

112 Acil Sağlık ekipleri,

Yatan hasta servisleri

normal çalışma düzenini sürdürecek.

Özel hastanelerde ise çalışma düzeni hastaneye göre değişiklik gösterebileceği için önceden bilgi alınması tavsiye ediliyor.

Eczaneler açık olacak mı?

15 Temmuz'da normal eczaneler kapalı olacak.

Vatandaşlar ilaç ihtiyaçlarını yalnızca nöbetçi eczanelerden karşılayabilecek. Nöbetçi eczanelerin listesine il sağlık müdürlükleri, eczacı odaları veya ilgili belediyelerin internet sitelerinden ulaşılabiliyor.

15 Temmuz resmi tatil mi?

Evet. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu kapsamda kamu kurumları, okullar, üniversiteler, bankalar ve birçok resmi kuruluş hizmet vermeyecek. Çalışma düzeni, 16 Temmuz Çarşamba günü normal mesaisine dönecek.