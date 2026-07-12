Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira, Ersin Destanoğlu transferini resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kadro kalecisi Ersin Destanoğlu'nu transfer ettiğimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş altyapısından yetişti

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı kulüpte gösterdiği performansla A Takım'ın önemli isimlerinden biri haline geldi. Genç yaşta kaleyi devralan başarılı file bekçisi, Süper Lig ve Avrupa kupalarında sergilediği performansla adından söz ettirdi.

Beşiktaş formasıyla birçok önemli karşılaşmada görev yapan Ersin, kulübün Süper Lig şampiyonluğu yaşadığı kadroda da yer aldı.

Kariyerine BAE'de devam edecek

Beşiktaş ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest statüye geçen 25 yaşındaki kaleci, kariyerine Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al-Jazira'da devam edecek.

Al-Jazira'nın yeni sezonda kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet etmesi beklenirken, transfer hem Türk hem de BAE futbol kamuoyunda ilgiyle karşılandı.

Genç kaleci, yeni takımında göstereceği performansla yeniden Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi hedefliyor.