Beyrut-Alanya denizyolu hattı açıldı

BEYRUT'TAN hareket eden Orient Queen gemisi ile Türkiye üzerinden Ege’de Yunan Adaları’na her Pazartesi 8 günlük seferler düzenleyen Merhi Abou Merhi “Türkiye’yi çok seviyorum ve ülkenin geleceği için yapılanlara saygı duyuyorum. Lübnan’dan Akdeniz ve Ege’ye açılırken Türkiyesiz olmaz diyerek Alanya’yı seçtim. Eğer fırsat verilirse Marmaris, Kuşadası ve İstanbul’a uzanan gemi turlarını yapmak istiyorum. Çünkü Lübnan halkı başta olmak üzere Arap dünyası Türkiye’de tatil yapmayı tercih ediyor” dedi.



BESSAM HAGE: DIŞIŞLERİ BAKANI HAVAYOLU UÇUŞLARI İÇİN DESTEK SÖZÜ VERDİ

Abou Merhi Group’un Alanya’da Türkiye temsilciliğini yapan Bassam Hage ise şunları anlattı: “Beyrut Türkiye’nin denizyoluyla Ortadoğu ve Körfez ülkelerine açılan kapısıdır. Orient Queen gemisi ile Alanya ve Marmaris üzerinden başlattığımız seferler ile b bölgelerin turizm açısından güçlenmesi için çalışıyoruz. Alanya Gazipaşa Havalimanı’nın Ortadoğu ülkelerinden gelen uçaklara açılmasıyla bu hareket daha çok gelişecek ve Türkiye’nin Akdeniz sahilllerine Arap turistler daha çok gelecektir. Bu konuda Türk Hava Yolları’na çok iş düşüyor. Dışışleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmede bu görüşlerimize çok değer verdi. Gazipaşa Havalimanı ile Beyrut arasında Türk Hava Yolları seferlerinin olabilmesi için araştırma yaptırdığını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu’nun gösterdiği ilgi bizleri çok memnun etti. Bizim hedefimizde Türkiye’nin kazanması ve Arap ülkeleri halklarının Türkiye’ye olan ilgisinin giderek artması ve turizmin gelişmesidir”

ABOU MERHİ: TÜRKİYE TEŞVİKLERİ ARTIRIRSA KRUVAZİYER GEMİLERE DAHA ÇOK GELİR

Orient Queen adlı 350 kişilik gemi ile her Pazartesi Beyrut Alanya ve Marmaris üzerinden Yunan adalarına 8 günlük sefer başlattığını belirten Abou Merhi Türkiye’ye turist getirenlere verilen teşviklerin liman bazında yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Abou Merhi, Yunanistan’ın liman konaklamalarını ucuz tuttuğunu ve teşvikleri genişlettiğini belirterek “Türkiye’ye deniz yoluyla Arap turisti getiren tek kruvaziyer şirketiyiz. Bizim taşıdığımız yolcular eğlence ve gezmeyi seven genellikle zengin kesimi oluşturuyor. Bunların bir çoğu Türkiye’yi seviyor ve yatırım yapmak istiyorlar. Türkiye ile kurduğumuz deniz yolu sayesinde işadamları da yatırım imkanlarını tanıma fırsatı buluyorlar” dedi.

EVİMİN MEYVE SEBZESİNİ BİLE TÜRKİYE’DEN ALIYORUM

Merhi Abou Merhi , Türkiye’nin potansiyelinin giderek büyüdüğünü ve Arap dünyasının ilgisini çektiğini belirterek Türkiye’de turistik yatırımlar yapmayı başlattıklarını anlattı. Türkiye’nin bir çok bölgesini gezme fırsatı bulduğunu söyleyen Merhi Abou Merhi “Geminin yakıtını Türkiye’den alıyorum. Hatta geminin kumanyasını ve evimde kullandığım meyve ve sebzeyi bile Türkiye’den getiriyorum” dedi.

KAYNAK: Cruise Marin

