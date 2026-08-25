TRENDYOL Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ikinci haftası oynanan 9 karşılaşmanın ardından sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Kocaelispor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. İkinci hafta, büyük takımların aldığı farklı sonuçlar ve liderlik koltuğundaki değişimle dikkat çekti.

Haftanın öne çıkan sonuçlarından biri Alanya’da yaşandı. Corendon Alanyaspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Turuncu-yeşilli ekip, güçlü rakibi karşısında aldığı 3 puanla haftaya damgasını vuran takımlardan biri oldu.

GALATASARAY DEPLASMANDA FARKLI KAZANDI

İkinci haftanın açılış karşılaşmasında Galatasaray, Erzurumspor FK’ye konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek haftayı kayıpsız geçti.

Fenerbahçe ise taraftarı önünde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi sarı-lacivertliler 4-2 kazanarak hanesine 3 puan yazdırdı.

Trabzonspor da İstanbul Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Bordo-mavili ekip, rakibini 2-1 mağlup etti.

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ’A GEÇİT VERMEDİ

Haftanın Alanya açısından en önemli karşılaşmasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Turuncu-yeşilliler, sahasında oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanarak siyah-beyazlı ekibi puansız gönderdi.

Alanyaspor’un Beşiktaş karşısındaki galibiyeti ikinci haftanın dikkat çeken sonuçlarından biri olurken, siyah-beyazlılar Alanya deplasmanında istediği sonucu alamadı.

GENÇLERBİRLİĞİ 13 YIL SONRA HAFTAYI LİDER KAPATTI

Haftanın bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise liderlik yarışında yaşandı. Gençlerbirliği, Göztepe’yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek ligde çıktığı ikinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Puanını 6’ya yükselten başkent temsilcisi, haftayı Süper Lig’in lideri olarak tamamladı. Gençlerbirliği böylece 2012-2013 sezonunun ilk haftasından bu yana ilk kez Süper Lig’de bir haftayı liderlik koltuğunda kapattı.

2. HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftasında oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Erzurumspor FK-Galatasaray: 0-4

Çaykur Rizespor-Samsunspor: 0-2

Arca Çorum FK-Kasımpaşa: 0-1

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 4-2

Eyüpspor-Gaziantep FK: 0-1

Trabzonspor-İstanbul Başakşehir: 2-1

Göztepe-Gençlerbirliği: 0-1

Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: 1-0

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

ALANYASPOR 3. HAFTADA EYÜPSPOR DEPLASMANINDA

İkinci haftanın sona ermesinin ardından gözler 3. hafta karşılaşmalarına çevrildi. Corendon Alanyaspor, Beşiktaş galibiyetinin ardından bu kez deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Mücadele 30 Ağustos Pazar günü saat 19.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.

Haftanın öne çıkan diğer mücadelelerinde Galatasaray sahasında Göztepe’yi ağırlarken, Fenerbahçe Samsunspor deplasmanına çıkacak. Trabzonspor, Amed Sportif Faaliyetler’e konuk olacak, Beşiktaş ise Arca Çorum FK’yi ağırlayacak.

3. HAFTA PROGRAMI

28 Ağustos Cuma

21.30 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

29 Ağustos Cumartesi

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.30 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Gaziantep)

21.30 Galatasaray-Göztepe (RAMS Park)

30 Ağustos Pazar

19.00 Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 İstanbul Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

31 Ağustos Pazartesi

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor (Diyarbakır)

21.30 Beşiktaş-Arca Çorum FK (Tüpraş)