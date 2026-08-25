HEMEN herkesin zaman zaman yaşadığı burun tıkanıklığı, geçici bir rahatsızlık gibi görülse de uzun sürmesi veya sık tekrarlaması halinde vücudun verdiği önemli bir sinyal olabilir. Burun tıkanıklığı yalnızca nezle, grip ya da mevsimsel alerjiler nedeniyle ortaya çıkmıyor. Bebeklerden çocuklara, yetişkinlerden ileri yaştaki kişilere kadar her yaş grubunda görülebilen bu sorun, uzun sürdüğünde günlük yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürebiliyor. Uzmanlar, özellikle sık tekrarlayan veya geçmeyen burun tıkanıklığının altında farklı sağlık sorunlarının bulunabileceğine dikkat çekiyor. Burundan rahat nefes alamamak; uyku kalitesinin bozulmasına, ağızdan nefes almaya, horlamaya ve gün içerisinde yorgunluk hissine yol açabiliyor. Bu nedenle burun tıkanıklığını yalnızca geçici bir rahatsızlık olarak görmek ve kontrolsüz şekilde burun spreyi kullanmak doğru olmayabiliyor.

BURUN TEMİZLİĞİNİ DÜZENLİ YAPIN

Burun içerisindeki salgıların yoğunlaşması ve kuruması, tıkanıklık hissinin artmasına neden olabiliyor. Özellikle kuru havalarda burun içinin nemli tutulması önem taşıyor. Serum fizyolojik veya tuzlu su içeren uygun burun solüsyonları, salgıların temizlenmesine ve nefes almanın rahatlamasına yardımcı olabiliyor. Burun temizliği sırasında ise sert ve basınçlı şekilde sümkürmek yerine burun dokusunu tahriş etmeyecek şekilde nazik davranılması öneriliyor.

YETERLİ SU TÜKETMEYE DİKKAT EDİN

Gün içerisinde yeterli miktarda sıvı tüketmek, vücudun sıvı dengesinin korunmasının yanı sıra burun salgılarının koyulaşmasının önlenmesine de destek olabiliyor. Özellikle hastalık dönemlerinde ve sıcak havalarda su tüketiminin artırılması, burundaki kuruluk ve tıkanıklık hissinin azalmasına katkı sağlayabiliyor.

UZUN SÜREN BURUN TIKANIKLIĞININ NEDENİ ARAŞTIRILMALI

Burun tıkanıklığının uzun süre devam etmesi halinde sorunun altında yapısal veya tıbbi bir neden bulunabiliyor. Burun kemiği ve kıkırdağındaki eğrilikler, burun etlerinin büyümesi, sinüzit, burun polipleri ve bazı durumlarda farklı oluşumlar nefes almayı zorlaştırabiliyor. Çocuklarda ise geniz eti büyümesi en sık karşılaşılan nedenler arasında yer alıyor. KBB Hastalıkları Uzmanı Dr. Artunç Kaan Turanoğlu, özellikle tıkanıklığın sürekli tekrarlaması, tek taraflı belirginleşmesi, gece ağızdan nefes alma veya horlama gibi şikayetlerle birlikte görülmesi halinde bir KBB uzmanına başvurulması gerektiğini belirtiyor.

ORTAMIN NEM DENGESİNİ KORUYUN

Aşırı kuru hava, burun mukozasının kurumasına ve tahriş olmasına yol açarak tıkanıklık hissini artırabiliyor. Bu nedenle ev ve çalışma ortamlarının düzenli olarak havalandırılması önem taşıyor. Ancak ortamın gereğinden fazla nemli olması da küf ve ev tozu akarlarının çoğalmasına neden olabiliyor. Bu nedenle yaşam alanlarında nem oranının yaklaşık yüzde 40-60 seviyesinde tutulması öneriliyor.

ALERJİYİ TETİKLEYEN ETKENLERDEN UZAK DURUN

Burun tıkanıklığının yaygın nedenlerinden biri de alerjik rinit. Polen, ev tozu akarları, hayvan tüyleri ve küf gibi alerjenler hassas kişilerde burun mukozasında reaksiyon oluşturabiliyor. Bu durum burun tıkanıklığının yanı sıra hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntı gibi şikayetlerle de kendini gösterebiliyor. Belirtiler özellikle belirli mevsimlerde veya belirli ortamlarda artıyorsa alerji ihtimalinin değerlendirilmesi önem taşıyor.

BURUN AÇICI SPREYLERİ KONTROLSÜZ KULLANMAYIN

Burun açıcı bazı spreyler kullanıldıktan kısa süre sonra rahatlama sağlayabiliyor. Ancak damar büzücü özellikteki spreylerin uzun süre ve doktor kontrolü dışında kullanılması tam tersi etki oluşturabiliyor.

Kontrolsüz kullanım sonucunda burun dokusunda yeniden şişme meydana gelebiliyor ve kişi spreyi kullanmadan rahat nefes alamadığını düşünmeye başlayabiliyor. Bu durum zaman içerisinde burun tıkanıklığının daha da artmasına ve sprey kullanımının sürekli hale gelmesine yol açabiliyor.

Bu nedenle burun açıcı spreylerin doktor önerisi doğrultusunda ve belirtilen süre boyunca kullanılması gerekiyor. Uzun süredir burun spreyi kullanan ve buna rağmen tıkanıklık şikayeti devam eden kişilerin ise KBB uzmanına başvurması öneriliyor.

Kaynak: CNN Türk