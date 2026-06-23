İddialara göre, Aleyna Çakır davası kapsamında tutuklu bulunan Ümitcan Uygun ile Tuğyan Ülkem Gülter arasında cezaevi sürecinde mektuplaşma yaşandığı öne sürüldü. İki ismin yazılı iletişim kurduğu ve mektuplar aracılığıyla haberleştikleri iddia edildi.

İddialar televizyon programında gündeme geldi

Söz konusu iddialar, Uzman Klinik Psikolog ve sunucu Esra Ezmeci'nin televizyon programında paylaşılan bir izleyici mektubunun ardından gündeme taşındı. Programda aktarılan bazı detaylar sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

İddialarda, iki isim arasında yalnızca mektuplaşma değil, duygusal bir yakınlık bulunduğu da öne sürüldü. Ancak bu konuda herhangi bir resmi doğrulama yapılmış değil.

Resmi açıklama yapılmadı

Gündeme gelen iddialarla ilgili olarak ne Tuğyan Ülkem Gülter cephesinden ne de Ümitcan Uygun tarafından herhangi bir açıklama yapıldı. Yetkili makamlar tarafından da konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme paylaşılmadı.

Bu nedenle söz konusu iddialar şu aşamada doğrulanmış bilgi niteliği taşımıyor.

Tutukluluğu devam ediyor

Güllü’nün şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter, 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Gülter’in tutukluluk halinin devam ettiği öğrenildi.

Dosyaya ilişkin adli süreç sürerken, kamuoyuna yansıyan yeni iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ise merak konusu oldu.

Taraflardan veya resmi makamlardan yapılacak açıklamalar, iddiaların doğruluğuna ilişkin netlik kazandıracak.