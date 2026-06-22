Geçirdiği ciddi sağlık sorunlarının ardından karaciğer nakli olan 50 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecindeki yeni görüntülerini sevenleriyle paylaştı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, taburcu edildikten sonra toparlanma dönemine giren ünlü oyuncunun oğlu ve kardeşiyle verdiği pozlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Yaklaşık 8 saat süren kritik bir operasyonla sağlığına kavuşan Özkan, zorlu tedavi sürecini başarıyla geride bıraktı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan son karelerde, oyuncunun moralinin yüksek ve oldukça enerjik olduğu gözlemlendi. Hayranları, oyuncunun sağlıklı görünümüne çok sayıda geçmiş olsun mesajı ve beğeni ile karşılık verdi.

DONÖRÜ İLE DE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda kendisine donör olan Salih Kıvırcık ile de bir araya gelen oyuncu, bu anları ölümsüzleştirerek takipçilerine sunmuştu. O dönem yaptığı paylaşımda sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Özkan, "Her şey kontrol altında" ifadelerini kullanarak sevenlerinin yüreğine su serpmişti.

ORGAN BAĞIŞININ HAYAT KURTARAN ROLÜ

Ufuk Özkan'ın yaşadığı bu zorlu süreç, Türkiye'de organ nakli bekleyen binlerce hasta için donör olmanın hayati önemini bir kez daha gündeme getirdi. Başarılı geçen nakil ameliyatının ardından hızla eski neşeli günlerine dönen oyuncunun durumu, organ bağışının bir insanın hayatını nasıl tamamen değiştirebileceğinin somut bir örneği olarak kamuoyunda yansıma buldu.