Seyir halindeki otobüste yaşanan panik anları, araçta bulunan Rus bir turist tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şoförün bağırdığı, otobüsün konsoluna yumruk attığı ve aracı tehlikeli şekilde savurduğu anlar yer aldı.

Turistler büyük panik yaşadı

Otobüste bulunan yabancı turistler, şoförün kontrolsüz davranışları nedeniyle korku dolu anlar yaşadı. Bazı turistlerin ne olduğunu anlamaya çalıştığı, bazılarının ise cep telefonlarıyla yaşananları kayda aldığı görüldü.

Olayın, Antalya turizmi açısından büyük üzüntü yarattığı belirtilirken, görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte çok sayıda kişi duruma tepki gösterdi.

Ücretini alamadığı iddiası

İddiaya göre şoför, bağlı olduğu turizm firmasından uzun süredir ücretini alamadığını belirterek öfkesini direksiyon başında dile getirdi. Ancak yolcuların can güvenliğini tehlikeye atan davranışlar, tepki çekti.

Yaşanan olayın ardından ilgili firma ve yetkililerden açıklama beklenirken, turistlerin yaşadığı korku dolu anların soruşturma konusu olup olmayacağı merak konusu oldu.

Antalya gibi her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bir kentte yaşanan olay, turizm sektöründe de endişeye neden oldu. Sektör temsilcileri, turistlerin güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu belirterek benzer olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılması gerektiğini ifade ediyor.