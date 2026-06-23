Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.