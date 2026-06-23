Alanya'da toplu taşıma hizmetlerini yürüten Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, olağan genel kurul toplantısını yoğun katılımla gerçekleştirdi. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Salonu'nda düzenlenen genel kurulda kooperatif üyeleri yeni dönem yönetimini belirlemek için sandık başına gitti.

Genel kurula Alanya Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi üyelerinin yanı sıra Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan da katıldı. Toplantı öncesinde bazı üyelerin bilanço ve yıllık çalışma raporlarına ilişkin ayrıntılı bilgi talep etmesi nedeniyle genel kurul planlanan saatten biraz gecikmeli başladı.

Divan başkanlığına İsa Akar seçildi

Genel kurulun açılışında divan heyetinin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda İsa Akar divan başkanlığına seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu faaliyet raporu, 2025 yılı bilançosu ve 2026 yılı tahmini bütçesi üyelerin oylarına sunuldu. Yapılan değerlendirmelerin ardından söz konusu raporlar oy çokluğuyla kabul edildi.

Seçimde iki aday yarıştı

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından genel kurulun en önemli bölümü olan seçim sürecine geçildi. Başkanlık için Ali İhsan Gökçe ile Kerim Küçülmez aday oldu. Üyeler, kooperatifin yeni dönem yönetimini belirlemek için oy kullandı.

Açık oylama yöntemiyle gerçekleştirilen seçimde Ali İhsan Gökçe üyelerin çoğunluğunun desteğini alarak başkanlığa seçildi. Seçim sonucunun açıklanmasının ardından salonda kısa süreli heyecan yaşanırken, üyeler yeni yönetime başarı dileklerini iletti.

Toplu taşımada hizmet kalitesi vurgusu

Genel kurulda söz alan üyeler, Alanya'da toplu taşıma hizmetlerinin daha kaliteli hale getirilmesi, esnafın yaşadığı sorunların çözümü ve sektörün geleceğine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Yeni dönemde kooperatif yönetiminin hem üyelerin taleplerini hem de vatandaşların ulaşım beklentilerini dikkate alarak çalışmalar yürütmesi gerektiği ifade edildi.

Başkanlığa seçilen Ali İhsan Gökçe'nin önümüzdeki günlerde yeni yönetim kurulu ile birlikte görev dağılımını yaparak çalışmalarına başlaması bekleniyor. Kooperatif üyeleri ise yeni dönemin hem esnaf hem de Alanya'daki toplu taşıma hizmetleri açısından hayırlı olmasını temenni etti.