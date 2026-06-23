Alanya Mahmutlar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iş insanı ve müteahhit Mustafa Sönmez kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilere göre saldırıda Mustafa Sönmez’in iki bacağından yaralandığı belirtildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı iş insanı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sönmez’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, saldırının nedenini ve faillerini belirlemek amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.