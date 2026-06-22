Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, "Daha 17" dizisinde rol alan başarılı oyuncu Dilara Aksüyek, yaz sezonunu çekimlerin yapıldığı Bodrum'da açtı. Çekim takvimindeki boşlukları değerlendiren oyuncu, set aralarında dinlenmeye çekildi.

Yoğun çalışma temposundan fırsat bulan Aksüyek, sahilde geçirdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun tatil kareleri, kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarından yoğun etkileşim aldı.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Doğal görünümüyle öne çıkan Aksüyek'in paylaştığı fotoğraflara çok sayıda yorum yapıldı. Magazin gündeminde de yer bulan bu kareler, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı.

KIYI BÖLGELERİNDE SET VE TATİL BİR ARADA

Yaz aylarında Ege ve Akdeniz kıyılarında gerçekleştirilen dizi çekimleri, oyunculara iş ve tatili birleştirme fırsatı sunuyor. Özellikle Bodrum gibi turizm merkezleri, hem doğal platoları hem de sunduğu dinlenme imkanlarıyla yapım şirketleri ve ünlü isimler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.