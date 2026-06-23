Sosyal medya platformlarında paylaşılan bazı ekran görüntüleri, eğitim camiasında tartışma yarattı. Paylaşımlarda, bir okul yöneticisi ile aynı kurumda görev yaptığı öne sürülen bir kişiye ait olduğu iddia edilen mesajlaşmalar yer aldı.

Söz konusu içerikler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, yazışmaların gerçekliği ve taraflara ait olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi doğrulama yapılmadı. İlgili kurumlar tarafından da olayla ilgili kamuoyuna açıklanmış bir soruşturma veya disiplin süreci bulunmuyor.

İŞTE O YAZIŞMALAR

Öğretmen: Eşin yanında mı?

Müdür: Evet, ne oldu?

Öğretmen: Eşinle fotoğraf paylaşıyorsun, akşama kadar benimle vakit geçirip yalanlar söylüyorsun. Eşini gerçekten boşa ya da bu ilişki bitsin.

Müdür: Her şeyi yoluna koyunca boşanacağım, biliyorsun.

Öğretmen: Bunları bırak artık, beni oyalamayı kes. Ben bu ilişkiye devam etmek istemiyorum.

Müdür: Seni seviyorum. Çocuklarım var biliyorsun, sadece doğru zamanı bekliyorum. Yarın okulda konuşuruz, böyle WhatsApp’tan olacak şey değil bu.

Öğretmen: Peki, sana karınla iyi vakit geçirmeler.

Müdür: Benim karım sensin.