Her yıl büyük ilgi gören Yaz Gençlik Kampları, bu yıl da Deniz (Mavi) Kamplar ve Doğa (Yeşil) Kamplar olmak üzere iki farklı konseptte gerçekleştirilecek. Türkiye'nin farklı bölgelerinde düzenlenecek kamplarda gençler sosyal, kültürel, sportif ve eğitim içerikli etkinliklerle dolu bir programla buluşacak.

Sonuçlar e-Genç üzerinden sorgulanabilecek

İlk 5 dönem için başvurularını tamamlayan adaylar, sonuçlarını Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-genc.gsb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, "Başvurularım" veya "Duyurular" bölümünden asıl ya da yedek listede yer alıp almadıklarını görüntüleyebilecek.

Kesin kayıt sürecine dikkat

Kampa katılmaya hak kazanan adayların kayıt işlemlerini zamanında tamamlamaları gerekiyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, adayların sistem üzerinden indirecekleri başvuru belgelerini kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce kendilerine en yakın Gençlik Merkezi'ne teslim ederek onaylatmaları gerekiyor.

18 yaşından küçük katılımcılar için ise veli onayı zorunlu tutuluyor. Başvuru belgelerinin veli tarafından imzalanarak Gençlik Merkezlerine teslim edilmesi gerekiyor.

Öncelik belgeleri ibraz edilecek

Başvuru sırasında şehit veya gazi yakını olmak, başarı belgesine sahip olmak gibi öncelik durumlarını beyan eden adayların, kesin kayıt aşamasında bu durumları belgelemeleri gerekiyor. Yetkililer, gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların kayıtlarının geçersiz sayılacağını ve yerlerine yedek listedeki adayların davet edileceğini bildirdi.

Başvurular devam ediyor

İlk 5 dönem sonuçlarının açıklanmasının ardından başvuru yapamayan ya da yerleşemeyen gençler için de süreç devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, kalan kamp dönemleri için başvuruların 26 Temmuz 2026 tarihine kadar alınacağını duyurdu.

Yaz boyunca düzenlenecek kamplarda binlerce genç, yeni arkadaşlıklar kurma, farklı şehirleri tanıma ve çeşitli etkinliklere katılma fırsatı bulacak.