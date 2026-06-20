Ekranların tanınan yüzlerinden Melis Sezen, son projesinin ekranlara veda etmesinin ardından tatil sezonunu başlattı. Ünlü oyuncu, yoğun geçen çalışma döneminin yorgunluğunu atmak amacıyla deniz kenarında dinlenmeye çekildi. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlara göre, Sezen zamanını ağırlıklı olarak kitap okuyarak ve sakinliğin tadını çıkararak geçiriyor.

SON PROJESİ NEDEN KISA SÜRDÜ?

Yakın zamanda Mert Ramazan Demir ve Salih Bademci gibi isimlerle aynı seti paylaşan Sezen, 'Delikanlı' isimli yapımla izleyici karşısına çıkmıştı. Ancak söz konusu projenin televizyon macerası planlanandan daha kısa sürdü ve dizi erken final kararı aldı. Bu gelişmenin ardından yeni kariyer adımlarına hazırlık öncesi bir mola veren oyuncu, rotasını tatil bölgelerine çevirerek dinlenme sürecine geçti.

SOSYAL MEDYADA TATİL PAYLAŞIMLARI NASIL KARŞILANDI?

Tatil sürecinde dijital platformlarda aktif kalmaya devam eden Melis Sezen, peş peşe yeni fotoğraflar yayınladı. Denizde çekilen doğal karelerini kişisel hesabından paylaşan oyuncunun gönderileri, kısa süre içinde geniş bir kitleden ilgi gördü. Geçmişte 'Sadakatsiz' dizisindeki Derin karakteriyle elde ettiği ana akım popülerliğini koruyan ismin tatil fotoğrafları, takipçilerinden binlerce etkileşim ve yorum aldı.