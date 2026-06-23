İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) 33. Dönem giriş sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Polislik mesleğine adım atmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, polislik hayali kuran gençlerin heyecanla beklediği sürecin tamamlandığını belirterek, sonuçların adayların erişimine sunulduğunu ifade etti.

10 bin öğrenci polis teşkilatına katılacak

Açıklamaya göre 33. Dönem POMEM kapsamında lisans mezunu 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın aday ile ön lisans mezunu bin 700 erkek ve 300 kadın aday olmak üzere toplam 10 bin öğrenci polis teşkilatına kazandırılacak.

Bakan Çiftçi, açıklamasında, "Polislik mesleğine gönül veren gençlerimizin heyecanla beklediği 33. Dönem POMEM giriş sınavı sonuçlarını açıklıyoruz. Toplam 10 bin öğrencimizi polis teşkilatımıza kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sonuçlar internet üzerinden öğrenilebilecek

POMEM giriş sınavına katılan adaylar, sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında adayların başarılı olup olmadığı ve sonraki süreçlere ilişkin bilgilere yer veriliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sonuçların polis teşkilatına katılmaya hak kazanan adaylar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyerek, yeni polis adaylarına eğitim süreçlerinde başarı temennisinde bulundu.

Polis Akademisi tarafından açıklanan takvime göre, başarılı olan adayların kayıt ve eğitim süreçlerine ilişkin detaylar da ilerleyen günlerde duyurulacak.