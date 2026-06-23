Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince uzun süredir yürütülen projeli çalışma kapsamında, şüphelilerin Avrupa’da yaşayan yabancı uyruklu kişileri sistematik şekilde dolandırdığı ortaya çıkarıldı.

Avrupa’daki vatandaşları hedef aldılar

Soruşturma dosyasına göre şüpheliler, dijital mektuplar, WhatsApp mesajları ve çeşitli iletişim kanalları üzerinden mağdurlara ulaşarak, “Hediye kazandınız”, “Üyelik borcunuz bulunuyor” ve “Şans oyunları oynar mısınız?” gibi ifadelerle vatandaşları tuzağa düşürdü.

Kendilerini çeşitli şirket ve kuruluşların temsilcileri olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlardan farklı gerekçelerle para talep ettiği ve bu yöntemle milyonlarca euroluk haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

4,5 milyon euroluk mağduriyet

Yürütülen incelemelerde mağdurların toplam 4 milyon 500 bin euro zarara uğratıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları da mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordineli yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait yaklaşık 51 milyon 500 bin TL değerindeki 7 taşınmaz ve 12 taşınır mal varlığına el konuldu. Ayrıca mağdurların tespiti amacıyla INTERPOL üzerinden uluslararası yazışmalar gerçekleştirildi.

11 adrese eş zamanlı operasyon

Delillerin toplanmasının ardından Antalya merkezli olarak belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, çağrı merkezi (call center) olarak kullanıldığı belirlenen bir iş yerinin de aralarında bulunduğu adreslerde aramalar yapıldı.

Baskınlarda 13 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Silah, para ve ziynet eşyaları bulundu

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda;

3 ruhsatsız tabanca,

1.272 adet fişek,

40 konuta ait tapu belgesi,

34 cep telefonu,

20 bilgisayar ve tablet,

18 USB bellek,

16 harici disk,

72 SIM kart,

1 kripto varlık soğuk cüzdanı,

1 POS cihazı,

2 telsiz,

10 kol saati,

ele geçirildi.

Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 38 bin 844 dolar, 6 bin 10 euro ve 240 bin TL nakit para ile yaklaşık 2 milyon 564 bin 160 TL değerinde ziynet eşyasına da el konuldu.

5 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları özellikle internet, telefon ve mesaj yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, benzer olaylarla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.