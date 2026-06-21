Saç rengini sarıya çeviren ve tarzında dikkat çeken değişikliklere giden Demirbağ'ın yeni görüntüsü takipçilerini şaşırttı. Özellikle iddialı kombiniyle verdiği pozlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, bazı kullanıcılar ünlü ismi Arjantinli fenomen Wanda Nara'ya benzetti.

Paylaşımın ardından yorum bölümünde çok sayıda takipçi, Asena'nın Survivor dönemindeki görüntüsüyle bugünkü hali arasında büyük fark olduğunu belirtti. Bazı kullanıcılar yeni tarzını beğenirken, bazıları ise doğal görünümünün daha dikkat çekici olduğunu savundu.

Survivor sonrası dikkat çekmişti

Asena Demirbağ, yarışmadan ayrıldıktan sonra katıldığı Survivor Panorama programında yaptığı açıklamalarla da gündeme gelmişti. Yarışma sürecinin kendisi için oldukça zor geçtiğini söyleyen Demirbağ, zaman zaman yanlış anlaşıldığını ifade etmişti.

Demirbağ açıklamasında, "Doğru bildiğim şeyleri savundum. Elbette benim de hatalarım oldu. Survivor'da açlık, stres ve psikolojik yorgunluk yaşanıyor. Bazen düşüncelerimi doğru ifade edemedim" demişti.

Asena Demirbağ kimdir?

1997 doğumlu olan Asena Demirbağ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu. Spor geçmişi bulunan Demirbağ, Survivor yarışmasıyla tanındıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirmeye başladı.

Demirbağ, 2019 yılında eski futbolcu Ahmet Dursun ile Paris'te evlenmişti. Çiftin Lidya adında bir kız çocukları bulunuyor. İkili 2021 yılında yollarını ayırmıştı.