ESKİ Türkler Belde Belediye Başkanı, önceki dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Hasan Çavuşoğlu’nun babaları Osman Çavuşoğlu, vefatının birinci yıl dönümünde mezarı başında dualarla yad edildi. Anma programına aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim okunurken, merhum Osman Çavuşoğlu için dualar edildi. Duygusal anların yaşandığı anmada katılımcılar, Osman Çavuşoğlu’nun kabrine çiçekler bırakarak saygılarını sundu.
TAVLI’DAN TAZİYE MESAJI
Mehmet Şarani Tavlı da anma programına katılarak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Tavlı, “Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun kıymetli babaları merhum Osman amcamızın sene-i devriyesi münasebetiyle gerçekleştirilen kabir ziyaretine katılım sağladık. Osman amcamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Whatsapp Image 2026 04 19 At 12.54.50Whatsapp Image 2026 04 19 At 12.54.50 (1)Whatsapp Image 2026 04 19 At 12.54.50 (2)Whatsapp Image 2026 04 19 At 12.54.49Whatsapp Image 2026 04 19 At 12.54.49 (1)Whatsapp Image 2026 04 19 At 12.54.48Whatsapp Image 2026 04 19 At 12.54.48 (1)

