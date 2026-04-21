Alanya kamuoyunun da yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında yeni adli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkında yürütülen soruşturma dosyasına yeni tanık beyanları ve teknik raporlar girdi.

O dönem Munzur Üniversitesi öğrencisi olan G.Y. isimli tanık, savcılığa verdiği ifadede şüpheli ile olan arkadaşlığına dair iddialarını paylaştı. Şüphelinin lüks bir araçla yanına geldiğini belirten G.Y., araç torpidosunda Glock marka olduğunu düşündüğü bir tabanca ve mermiler gördüğünü öne sürdü. İfadede ayrıca, şüphelinin arkadaşı Umut Altaş'ın beyanlarına dayandırılarak Sonel'in bir kişiyi hamile bıraktığı iddiası da yer aldı.

BAZ RAPORLARI VE SAVUNMA

Soruşturma kapsamında incelenen daraltılmış baz raporları, şüpheli Sonel'i cinsel istismar iddialarının odağındaki Gençlik Merkezi'nde gösteriyor. Savcılık sorgusunda Gülistan Doku'yu şahsen tanımadığını ve olay saatinde orada olmadığını savunan Sonel'in, baz kayıtlarına karşılık verdiği "Gidip gitmediğimi hatırlamıyorum, büyük ihtimalle gitmemişimdir" şeklindeki yanıtı adli makamlarca hayatın olağan akışına aykırı bulundu. Öte yandan tanık G.Y., Doku'nun erkek arkadaşı Zaynal Abrakov ile ilgili olarak polis babasının olayı kapattığına dair üniversite çevresindeki duyumlarını da savcılıkla paylaştı.

SİM KART İDDİALARI VE SÜREÇ

Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun dosyası, adli süreçlerdeki delil karartma iddiaları nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya'da da sivil toplum kuruluşları ve kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Soruşturmadaki en önemli delillerden biri olan Doku'ya ait SIM kartın, eski polis Gökhan Ertok'a gönderildiği ve sosyal medya mesajlarının silindiği iddia edildi. Bir koruma polisinin ifadesine dayanan bu durum, dosyada "bilişim sistemindeki verileri yok etme" suçlamasıyla tutuklama gerekçeleri arasına dahil edildi.