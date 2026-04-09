CORENDON Alanyaspor'un sezon başında kadrosuna kattığı İbrahim Kaya, son haftalardaki yükselen performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 25 yaşındaki genç futbolcu, ligde oynanan son 3 karşılaşmada attığı 3 golle formunun zirvesine çıkarken, takımının hücum hattındaki en etkili isimlerinden biri haline geldi. Turuncu-yeşilli formayla bu sezon toplam 25 maça çıkan Kaya, 5 gol ve 1 asistlik katkı sağlayarak istikrarlı grafiğiyle teknik heyetin de en güvendiği oyuncular arasında yer alıyor. Özellikle son haftalardaki çıkışı, hem taraftarın hem de futbol kamuoyunun takdirini topladı.

FATİH TEKKE İSTİYOR

Başarılı performansıyla transfer piyasasında da adından söz ettirmeye başlayan genç oyuncunun, Başakşehir ve Trabzonspor tarafından yakından takip edildiği öğrenildi. Bordo-mavili ekipte Fatih Tekke'nin de Kaya'yı yakından izlediği ve yönetime olumlu rapor sunduğu ifade ediliyor. Sezon sonunda Trabzonspor’un resmi girişimlere başlaması beklenirken, Corendon Alanyaspor'un genç yıldızı için nasıl bir yol haritası çizeceği ise merak konusu oldu. İbrahim Kaya'nın performansını sürdürmesi halinde, yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olması bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU