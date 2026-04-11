Orta Doğu’da ABD ile İran arasında ilan edilen ateşkesin ardından altın fiyatlarında sert hareketler yaşandı. Ons altın üç haftanın zirvesine çıkarken, Kapalı Çarşı’da gram altın 7.000 TL seviyesini aşarak dikkat çekti. Ancak ateşkes sürecine yönelik belirsizliklerin yeniden artmasıyla fiyatlar kısa sürede geri çekildi. Bu dalgalanma, özellikle Alanya ve Antalya gibi turizm bölgelerinde birikimini altınla değerlendiren yatırımcıların gündemine oturdu.

ATEŞKES BELİRSİZLİĞİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, ABD-İran arasındaki 15 günlük ateşkes sürecinin kalıcılığına dair soru işaretleri olduğunu vurguladı. Piyasaların özellikle cuma günü başlayacak kritik görüşmelere odaklandığını belirtti.

Memiş, 2026 yılını daha önce olduğu gibi “manipülasyon yılı” olarak nitelendirerek, son haftalarda piyasalarda dalgalı ve yönsüz fiyatlamaların yatırımcıyı zorladığını ifade etti.

GRAM ALTIN İÇİN KRİTİK ALIM ARALIĞI

Uzman isim, gram altın için dikkat çeken seviyeleri şu sözlerle paylaştı:

“6.500 – 7.000 TL aralığını alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda 7.000 TL seviyesine yeniden yerleşen ve 7.000 – 8.000 TL bandında dalgalanan bir gram altın görebiliriz.”

Memiş’e göre kısa vadeli düşüşler yatırımcıyı yanıltmamalı. Özellikle fiziki altın tutmanın uzun vadede daha güvenli bir strateji olduğunu vurguladı.

10 BİN TL HEDEFİ KORUNUYOR

Altında uzun vadeli beklentisini değiştirmeyen Memiş, gram altın için 10.000 TL, ons altın için ise 5.880 – 6.000 dolar hedefini koruduğunu açıkladı. Kalıcı yükseliş için ons altında 4.900 dolar seviyesinin aşılması gerektiğini de ekledi.

Bu öngörü, özellikle düğün sezonunun yaklaştığı Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da altın talebinin artabileceğine işaret ediyor.

“YÜKSELİŞE ALDANMAYIN” UYARISI

Memiş, yatırımcılara önemli bir uyarıda bulunarak, tepki yükselişlerine göre pozisyon almamaları gerektiğini söyledi:

“Profesyonel yatırımcı gibi düşünmek gerekir. Herkes ‘düşecek’ derken alım yapılır, ‘uçacak’ denildiğinde ise satış düşünülür.”

GÜMÜŞTE “TOPLAMA YILI” VURGUSU

Altına kıyasla daha fazla prim yapan gümüş için de dikkat çeken açıklamalar geldi. Memiş, 2026 yılının gümüş için birikim yılı olduğunu belirtti. Ons gümüş hedefini 61 dolar olarak güncellediğini hatırlatan uzman, yıl sonu için 96 dolar direncinin takip edileceğini ifade etti.

Gram gümüşte ise 135 – 140 TL aralığı yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor.

BORSA VE EURO CEPHESİ

Borsa İstanbul için de değerlendirmede bulunan Memiş, 13.000 puan altındaki seviyelerin alım fırsatı sunduğunu ifade etti. Yıl içinde 16.000 – 20.000 puan aralığı beklentisini koruduğunu belirtti.

Euro/dolar paritesinde ise 1,15 altının “ucuz” olduğunu söyleyen Memiş, yıl sonu için 1,21 seviyesini hedef olarak işaret etti.