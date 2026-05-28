CHP Alanya İlçe Yöneticisi Anıl Topak’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yorum kamuoyunda tepki topladı. Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hür Diren Dağ’ın bayram paylaşımının altına yazılan ifadeler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre Topak, yapılan paylaşımın altına çocuk üzerinden hakaret içerdiği değerlendirilen bir yorum yaptı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan ekran görüntülerinde, yorumun özellikle çocuk hakkında kullanılan ifadeler nedeniyle yoğun eleştiri aldığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Paylaşımın ardından çok sayıda kullanıcı, çocukların siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğini savunarak yoruma tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise kullanılan dilin toplumda kutuplaşmayı artırdığını ifade etti.

Özellikle sosyal medya platformlarında yorumun ekran görüntüleri hızla yayılırken, olay kısa sürede Alanya ve Antalya siyaset gündeminde konuşulan konular arasına girdi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Yaşanan tartışmayla ilgili taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. CHP Alanya İlçe Başkanlığı’nın konuya ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağı merak konusu oldu.

Siyasi isimlerin sosyal medya paylaşımları ve kullanılan dil, son dönemde kamuoyunda sık sık tartışma yaratırken, özellikle çocukları hedef alan ifadeler toplumun farklı kesimlerinden tepki görüyor.