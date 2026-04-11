CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de bugün Trabzonspor'u ağırlayacak. Turuncu-yeşilli takımın ligde en çok mağlup ettiği takımlardan olan bordo-mavili ekip, dün Alanya'ya gelerek kampa girdi. Oba Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu karşılaşmayı Mehmet Türkmen yönetecek. Kritik 90 dakikada iki takım da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

ALANYASPOR KAMPA GİRDİ

Turuncu-yeşilli ekip, mücadele öncesi hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik heyet ve oyuncular, kritik maç öncesi kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. İç sahada taraftar desteğini arkasına alacak olan Alanyaspor, rakibini mağlup ederek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

HADERGJONAJ CEZALI

Corendon Alanyaspor'da Kosovalı futbolcu Florent Hadergjonaj, bugün oynanacak maçta Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Geçtiğimiz hafta oynanan Gaziantep FK maçında sarı kart görerek sınıra ulaşan Hadergjonaj, bugünkü mücadeleyi tribünden takip edecek.

PUAN DURUMU DİKKAT ÇEKİYOR

Corendon Alanyaspor ligde 32 puanla 11. sırada yer alırken, konuk ekip Trabzonspor 63 puanla zirve takibini sürdürüyor. Fenerbahçe ile aynı puana sahip olan Karadeniz temsilcisi, averajla 3. basamakta bulunuyor.

HEDEFLER FARKLI, HEYECAN AYNI

Ev sahibi Alanyaspor, kazanarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Trabzonspor ise şampiyonluk yarışında yerini sağlamlaştırmak ve ikincilik iddiasını sürdürmek istiyor. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen mücadelede, futbolseverleri yüksek tempolu bir 90 dakika bekliyor. Cemali AYDINOĞLU