Antalya’nın doğa turizmiyle öne çıkan noktalarından biri olan Göynük Kanyonu’nda meydana gelen olayda, yürüyüş yaptığı sırada düşerek ayağı kırılan yabancı turist ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kurban Bayramı’nın birinci günü Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre doğa yürüyüşüne çıkan Rupert Edwaed Charles Brannan, kayalık alanda ilerlediği sırada dengesini kaybederek düştü.

Düşmenin etkisiyle ayağından yaralanan turistin bulunduğu bölgeden kendi imkanlarıyla çıkamadığı öğrenildi. Çevrede bulunan kişilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

ZORLU ARAZİDE ZAMANLA YARIŞTILAR

İhbar sonrası bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri yönlendirildi. Kanyonun sarp ve kayalık yapısına rağmen ekipler kısa sürede yaralı turiste ulaşmayı başardı.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan turistin ayağında kırık olduğu değerlendirildi. Yaralı turistin güvenli şekilde tahliyesi için bölgede geniş çaplı kurtarma çalışması başlatıldı.

BOT YARDIMIYLA KANYONDAN ÇIKARILDI

Ekipler tarafından sedyeye alınan turist, koordineli çalışma sonucu bot yardımıyla kanyon girişine taşındı. Zorlu arazi şartlarında gerçekleştirilen operasyon sırasında güvenlik önlemleri üst seviyede tutuldu.

Kanyon girişinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı turist, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Turistin sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖYNÜK KANYONU YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Antalya’nın önemli doğa turizmi noktalarından biri olan Göynük Kanyonu, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Kanyon; yürüyüş parkurları, kayalık geçişleri ve su rotalarıyla macera turizmi açısından dikkat çekiyor.

Yetkililer, bölgede yürüyüş yapan vatandaşların ve turistlerin özellikle kayalık alanlarda dikkatli olmaları, uygun ekipman kullanmaları ve güvenlik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu.