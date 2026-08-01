Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen törenle, Türkiye ile Irak arasında enerji alanında yeni bir dönemi başlatan bir yıllık "Ham Petrol Taşıma Anlaşması" imzalandı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) ile Irak devlet şirketleri Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) ve Kuzey Petrol Şirketi (NOC) arasında yapılan anlaşma, Silopi-Ceyhan hattı üzerinden petrol akışının kesintisiz devam etmesini güvence altına alıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hüdeyir'in katılımıyla gerçekleşen imza töreninde, günlük kapasitesi 1,5 milyon varil olan boru hattının 750 bin varillik kısmının SOMO ve NOC şirketlerine tahsis edildiği bildirildi. Bakan Bayraktar yaptığı açıklamada, 1970'lerden bu yana faaliyet gösteren ve yarım asrı deviren bu hattın tam kapasiteyle çalışmasını hedeflediklerini aktardı.

HÜRMÜZ KRİZİNE KARŞI ALTERNATİF GÜZERGÂH MI?

Küresel petrol piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve Hürmüz Boğazı'nda yaklaşık 20 milyon varil petrolün takılı kalmasına neden olan kriz ortamında, Silopi-Ceyhan hattı stratejik bir çıkış noktası oluşturuyor. Anlaşma, sadece iki ülkenin ticari ilişkilerini değil, aynı zamanda Ortadoğu petrolünün dünya pazarlarına güvenli erişimini sağlayan istikrarlı bir koridor işlevi görecek. Türkiye'nin mevcut rafineri altyapısının on yıllar önce civar ülke petrollerine göre tasarlanmış olması, Kerkük ve Irak petrolünün kesintisiz akışını iç pazarın arz güvenliği açısından da kritik hale getiriyor.

TÜRKİYE PETROLLERİ KERKÜK'TE HANGİ SAHALARA ORTAK OLDU?

İkili ilişkileri güçlendiren bir diğer önemli gelişme ise Türkiye Petrolleri'nin (TPAO), BP'nin Kerkük merkezli şirketine yüzde 15 oranında ortak olması oldu. Bu stratejik hamle; Kerkük'teki Baba, Avanah, Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarını kapsıyor. Söz konusu bölgenin ilk aşamada 3 milyar varil petrol eşdeğerinin üzerinde hidrokarbon kaynağı barındırdığı değerlendiriliyor.

Bakan Bayraktar, Türkiye'deki rafinerilerin toplam ihtiyacının şu an sadece yüzde 10'luk kısmının Irak'tan sağlandığını, yeni dönemde bu oranı artırarak 1 milyon varillik hedefi yakalamak istediklerini duyurdu. İki ülke arasında açılan bu yeni sayfa ile petrol, doğal gaz ve elektrik alanlarındaki iş birliğinin derinleştirilmesi ve mevcut 17 milyar dolarlık ticaret hacminin çok daha üst seviyelere taşınması planlanıyor.