Nöroloji uzmanlarının aktardığına göre, tıp literatüründe en şiddetli baş ağrısı formlarından biri olarak tanımlanan küme tipi baş ağrısı, hastaların günlük yaşamını önemli ölçüde etkiliyor. Genellikle başın tek tarafında, göz arkası veya şakak bölgesinde aniden ortaya çıkan bu rahatsızlık, belirli dönemlerde yoğunlaşarak seyrediyor.

KÜME TİPİ BAŞ AĞRISI NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Bu rahatsızlık, karakteristik fiziksel belirtileriyle diğer baş ağrısı türlerinden ayrılıyor. Ağrının yaşandığı taraftaki gözde kızarıklık, yoğun yaşarma ve göz kapağı düşüklüğü en belirgin işaretler arasında yer alıyor. Uzmanlar, aynı taraftaki burun deliğinde tıkanıklık ve şakakta aşırı terleme gibi otonomik bulguların da tabloya eşlik ettiğini bildiriyor. Migren hastaları genellikle sessiz ve karanlık bir ortam ararken, küme tipi baş ağrısı yaşayan bireyler atak sırasında yoğun bir huzursuzlukla hareket etme ihtiyacı hissediyor.

ATAKLAR NE KADAR SÜRÜYOR?

Hiçbir öncü belirti vermeden aniden başlayan ağrılar, tıbbi müdahale yapılmadığı takdirde 15 dakika ile 3 saat arasında devam edebiliyor. Hastalar gün içinde tek bir atak geçirebildiği gibi, bu sayı günde 8 defaya kadar çıkabiliyor. "Küme" olarak adlandırılan bu yoğun atak dönemleri, genellikle 6 ila 12 hafta boyunca etkisini sürdürüyor.

MEVSİM GEÇİŞLERİ HASTALIĞI NASIL ETKİLİYOR?

Atakların en dikkat çekici özelliklerinden biri, genellikle günün aynı saatlerinde, özellikle de hastayı gece uykusundan uyandıracak bir ritimle ortaya çıkmasıdır. Nöroloji polikliniklerinden elde edilen verilere göre, ilkbahar ve sonbahar gibi mevsim geçişleri bu krizleri tetikleyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor. Bu düzenli zamanlama, hastalığın beynin biyolojik saatini yöneten merkezlerle ilişkili olduğunu gösteriyor.

TEDAVİ SÜRECİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Tıbbi değerlendirmelerde hastalık, atakların sıklığına göre iki ana kategoriye ayrılıyor. Vakaların büyük çoğunluğunda ağrılı haftaların ardından uzun süreli, tamamen şikayetsiz dönemler yaşanıyor. Ancak daha nadir görülen ikinci türde, krizler 1 yıldan uzun süre boyunca hiç kesintiye uğramadan devam ediyor. Uzmanlar, erken dönemde doğru müdahale edilmeyen geçici vakaların zamanla kronikleşerek tedaviye dirençli hale gelebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.