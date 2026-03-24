Bilader öndün Sugözü'ndee Derdlimuhar Çeşmesi'nde galdıdık. Ordan yokarı dooru çıkıverelim, Gurşunlu Çeşmesi var. Bilader engi çeşme hindi Gurşunlu Lokantası'nın yanbaşında. Yazın gan ısıcaanda bile engi çeşmede su esilmez. Engi çeşme eskisi gibi durur, suyu sovug olur. Yazın Gurşunlu Çeşmesi'nin altına elini dutsan, elini üşüdür. Yazın garpızı, gavını, üzümü engi çeşmenin yalaanda sovudurlar. Garpız bildiin çatlamaya gelir.

Ordan yokarı dooru aaverelim, Hıdırellez Suyu var. Orda hindi bi çeşme var emme sonradan yapılmış. Çeşmeden su sidig gibi akıyoru. Bildiin yal gibi suyu. Eyi deel. Engi çeşmenin suyu bildiimiz Hıdırellez suyu deel. Bilader, Hıdırellez suyu adamı yazın bile üşüdürdü. Sovug olurdu. Baccalar Hıdırellez suyula sulanırdı. Milled saatıla suyu alırdı. Kiminin 5 saad, kiminin 10 saad, kiminin 15 saad suyu olurdu.

Engi su muza, kökene, meyvaya, zebzeye salınırdı. 15 saad su hakkı olan, heç mola vermeden 15 saad su sulardı. Su sulama işi geceye deggeldiinde millet ilkin gaz lambasıla sularıdı. Sonradan löküs çıgdı. Löküse gömleg dakılır, su gece sulanırdı. Emme löküsü ıçığ guvadlı bi yere gor veyahud dürtersen löküsün gömlee düşüveridi. O vakıdlar para yog, gömleg alması bile zor işidi.

Gömleg deyi, löküsün içinde yanan çapıda denir. Bilmeyene deeverelim.

Engi yazının taa öörü var.

Benden böönlük bu gadar. Hadi galın saalıcaala.