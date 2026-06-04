Milli Savunma Bakanlığı, bir generalin astsubay üstçavuşa hakaret ettiği ve darbettiği iddiasıyla gündeme gelen olay hakkında açıklama yaptı.

İddiaya göre olay, 3 Kasım 2025’te bir tugayda yaşandı. Tugay komutanının, odasına yakın garajdan gelen araç sesinden rahatsız olduğu, ardından bir astsubay üstçavuşa hakaret edip darbettiği öne sürüldü.

MSB, olayla ilgili soruşturma izninin Bakanlık tarafından verildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Söz konusu olay ile ilgili soruşturma izni Bakanlığımızca verilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde disipline ve kanunlara aykırı hareket eden kim olursa olsun rütbesine ve makamına bakılmaksızın gereken yapılır” ifadeleri yer aldı.

MSB’nin açıklaması, Hava Kuvvetleri Komutanlığının 115’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığında yapılan haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda terörle mücadele, hudut güvenliği, Denizkurdu-II Tatbikatı ve savunma sanayii teslimatlarına ilişkin bilgiler de paylaşıldı.