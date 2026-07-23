PENNSYLVANİA Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve The BMJ dergisinde yayımlanan çalışmada, tip 2 diyabet tedavisinde kullanılan GLP-1 ilaçları ile diğer iki yaygın ilaç grubu olan SGLT-2 ve DPP-4 inhibitörleri karşılaştırıldı. Risk oranı diğer ilaçlara göre daha yüksek

Araştırma kapsamında 12 binden fazla GLP-1 kullanıcısının verileri, SGLT-2 ve DPP-4 kullanan binlerce hastayla kıyaslandı. Yaş, cinsiyet ve mevcut sağlık koşulları gibi değişkenlerin dahil edildiği analizlerde; GLP-1 kullananlarda saç dökülmesi riskinin SGLT-2 inhibitörlerine kıyasla yüzde 37, DPP-4 inhibitörlerine kıyasla ise yüzde 68 daha yüksek olduğu belirlendi. Açıklanan verilere göre tespit edilen riskin "iz bırakmayan alopesi" türünde olduğu, yani dökülen saçların zamanla yeniden çıkma potansiyeli taşıdığı kaydedildi.

HIZLI KİLO KAYBI VE BESİN EKSİKLİĞİ ETKİLİ OLABİLİR

Araştırmacılar, GLP-1 ilaçlarının yol açtığı hızlı kilo kaybı ile demir ve çinko gibi mineral seviyelerindeki değişimlerin saç döngüsünü olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Vücuttaki beslenme dengesinin değişmesinin, geçici bir saç dökülmesi türü olan "telogen effluvium" durumunu tetikleyebileceği ifade edildi. Çalışmada mutlak riskin düşük olduğuna dikkat çekildi. Elde edilen verilere göre yılda her 1000 kişiden yaklaşık 7'sinde saç dökülmesi görülürken, bu oran SGLT-2 kullananlarda 5, DPP-4 kullananlarda ise 4 kişi olarak kaydedildi. Uzmanlar, düşük riske rağmen elde edilen bulguların tedavi süreçlerinde değerlendirilmesi ve yan etkilerin hasta özelinde göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: TRT HABER