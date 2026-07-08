Dünya kamuoyunun yakından takip ettiği NATO Liderler Zirvesi kapsamında Ankara'da bir araya gelen liderler, gerçekleştirilen oturumlar, ikili görüşmeler ve ortak değerlendirmelerin ardından ülkelerine dönmek üzere Türkiye'den ayrıldı.

Devlet uçakları peş peşe havalandı

Zirvenin sona ermesinin ardından Kanada, İspanya, İtalya, Almanya ve Danimarka heyetlerini taşıyan devlet uçakları, Ankara Havalimanı'ndan art arda kalkış yaptı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de zirve programını tamamlamasının ardından özel jetiyle Ankara'dan ayrıldı.

Esenboğa'da yoğun trafik

Liderlerin ayrılışı Esenboğa Havalimanı'nda da devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi taşıyan uçaklar da Esenboğa Havalimanı'ndan peş peşe havalanarak ülkelerine hareket etti.

Kritik kararlar ele alındı

İki gün süren zirvede NATO'nun savunma politikaları, bölgesel güvenlik konuları, Rusya-Ukrayna Savaşı, savunma sanayii iş birlikleri ve müttefik ülkeler arasındaki stratejik ilişkiler masaya yatırıldı. Liderler ayrıca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirerek küresel gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirve, yoğun diplomasi trafiğine sahne olurken, alınan kararlar ve yapılan temaslar uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Zirvenin tamamlanmasının ardından liderlerin Ankara'dan ayrılışları gün boyunca devam etti.